Hotel Refund Policy Cancellation: a. The hotel strictly requires written cancellation notice and official supported documents at least 3 days (not include arrival day) notification prior to the arrival, 100% refundable, only for the following cases:- i. Thailand Pass issues, non-approval VISA, require written notice from the embassy ii. Pre-COVID test with positive result, require the official test result paper iii. Flight cancellation/airport closure, require supported message, notice, or document from the airline iv. Country lockdown, require supported document, news or other related materials v. Hospitalization or accident, require official hospitalization letter from the hospital b. All other reasons besides stated above, 100% charges of total package, and non-refundable

Wenn Sie nach einer günstig gelegenen Unterkunft in Pattaya suchen, sind Sie im Arden Hotel and Residence genau richtig. Das Stadtzentrum ist nur 0,5 km entfernt und der Flughafen ist in 50 Minuten zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen hat sich das Arden Hotel and Residence verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Für den Komfort und die Bequemlichkeit der Gäste bietet das Anwesen kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Kamin, Küche, 24-Stunden-Rezeption. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Flachbildfernseher, zusätzliches Badezimmer, zusätzliche Toilette, Schließfach, Spiegel, damit die Gäste nach einem langen Tag wieder Energie tanken können. Die Freizeiteinrichtungen der Unterkunft, zu denen Fitness-Center, Sauna, Außenpool, Massage, Kinderbecken gehören, sind auf Erholung und Entspannung ausgelegt. Hervorragende Einrichtungen und eine exzellente Lage machen das At Mind Exclusive Pattaya zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Pattaya zu genießen.

Ausstattung / Ausstattung Free transportation (pick up from Suvarnabhumi or Don Muang International Airport to Arden Hotel and Residence)

Private room with balcony and other in-room amenities

Complimentary high-speed internet access

Complimentary meals including breakfast

Smart cable TV with local and international channels

2 Bottles of drinking water, coffee and tea daily

Incl. RT-PCR test COVID-19 screening test conducted on property on day 1

Free 24 hours transportation service to the hospital

24 hours doctor consulting via telemedicine service

Temperature check 2 times per day

24 hours standby nursing service

Medical room at the hotel

