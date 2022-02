Das Fair House Beach Resort und Hotel - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Resort liegt inmitten von Gärten und Kokosplantagen und bietet 130 geräumige und luftige Bungalows im traditionellen südthailändischen Stil. Das Fair House Beach Resort and Hotel (SHA-zertifiziert) liegt am Chaweng Noi Beach, nur einen Kilometer vom Zentrum des lebhaften und kommerziellen Chaweng Beach entfernt. Es ist auch nur 15 Kilometer vom Flughafen Samui entfernt. Am Strand können die Gäste auf kostenlosen Liegestühlen und Sonnenschirmen entspannen und Snacks wie Frühlingsrollen und Grillmais essen. Das Restaurant Rim'Lay serviert thailändische und westliche Küche, zubereitet von einem hochqualifizierten Koch und ist der wöchentliche Gastgeber von Themenpartys, die nach Sonnenuntergang wie Thai Night, Romantic Night und Cowboy Night stattfinden. Das Fair House Beach Resort and Hotel (SHA-zertifiziert) kann ganz einfach über unser sicheres Online-Buchungsformular gebucht werden. Geben Sie einfach Ihre Daten ein und klicken Sie, um fortzufahren.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Das Fair House Beach Resort und Hotel , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Fair House Beach Resort und Hotel SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.