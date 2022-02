เดอะแฟร์เฮาส์บีชรีสอร์ทแอนด์โฮเทล - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางสวนและสวนมะพร้าว ให้บริการบังกะโลสไตล์ไทยภาคใต้ที่กว้างขวางและโปร่งสบาย 130 หลัง แฟร์ เฮาส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (ได้รับการรับรองจาก SHA) ตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อย ห่างจากใจกลางหาดเฉวงที่มีชีวิตชีวาและการค้าเพียง 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังห่างจากสนามบินสมุยเพียง 15 กิโลเมตร บนชายหาด ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายบนเก้าอี้และร่มฟรี และรับประทานของว่าง เช่น ปอเปี๊ยะและข้าวโพดบาร์บีคิว ร้านอาหารริมเลย์ให้บริการอาหารไทยและอาหารตะวันตกปรุงโดยเชฟมากฝีมือ และเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้ประจำสัปดาห์หลังพระอาทิตย์ตกดิน เช่น Thai Night, Romantic Night และ Cowboy Night คุณสามารถจอง Fair House Beach Resort and Hotel (รับรองโดย SHA) ได้ง่ายๆ ด้วยแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา เพียงแค่ใส่วันที่ที่คุณและคลิกเพื่อดำเนินการต่อไป.

