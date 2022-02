フェアハウスビーチリゾートアンドホテル - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

リゾートは庭園とココナッツプランテーションに囲まれ、130の広々とした風通しの良い伝統的なタイ南部スタイルのバンガローを提供しています。フェアハウスビーチリゾートアンドホテル(SHA認定)はチャウエンノイビーチにあり、活気に満ちた商業的なチャウエンビーチの中心部からわずか1kmの場所にあります。また、サムイ空港からわずか15キロです。ビーチでは、無料の椅子やパラソルでリラックスしたり、春巻きやバーベキューコーンなどの軽食を楽しめます。 Rim’Layレストランでは、熟練したシェフが調理するタイ料理と西洋料理を提供しており、日没後に開催されるタイナイト、ロマンティックナイト、カウボーイナイトなどのテーマパーティーを毎週開催しています。フェアハウスビーチリゾートアンドホテル(SHA認定)は、安全なオンライン予約フォームで簡単に予約できます。日付を入力し、クリックして続行してください。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい フェアハウスビーチリゾートアンドホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す フェアハウスビーチリゾートアンドホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1 スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1