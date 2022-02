The Fair House Beach Resort and Hotel (Фэйр Хаус Бич Резорт энд Отель) - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курорт расположен среди садов и кокосовых плантаций и предлагает 130 просторных и светлых бунгало в традиционном южно-тайском стиле. Курортный отель и отель Fair House Beach (сертифицированный SHA) расположен на пляже Чавенг Ной, всего в одном километре от центра оживленного и коммерческого пляжа Чавенг. Это также всего в 15 км от аэропорта Самуи. На пляже гости могут расслабиться на бесплатных шезлонгах и зонтиках и перекусить, например, блинчиками с начинкой и кукурузой для барбекю. В ресторане Rim’Lay подают блюда тайской и западной кухни, приготовленные высококвалифицированным шеф-поваром, и еженедельно после заката проводятся тематические вечеринки, такие как Тайская ночь, Романтическая ночь и Ковбойская ночь. The Fair House Beach Resort and Hotel (сертифицированный SHA) можно легко забронировать с помощью нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите свои даты и нажмите для обработки.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный The Fair House Beach Resort and Hotel (Фэйр Хаус Бич Резорт энд Отель) , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Fair House Beach Resort and Hotel (Фэйр Хаус Бич Резорт энд Отель) СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.