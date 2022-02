Le Fair House Beach Resort and Hotel - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le complexe est situé au milieu de jardins et de plantations de cocotiers et propose 130 bungalows spacieux et aérés de style traditionnel du sud de la Thaïlande. Le Fair House Beach Resort and Hotel (certifié SHA) est situé sur la plage de Chaweng Noi, à seulement un kilomètre du centre de la plage animée et commerciale de Chaweng. Il est également à seulement 15 kilomètres de l'aéroport de Samui. Sur la plage, vous pourrez vous détendre sur des chaises et des parasols gratuits et manger des collations comme des rouleaux de printemps et du maïs barbecue. Le restaurant Rim'Lay sert une cuisine thaïlandaise et occidentale préparée par un chef hautement qualifié et accueille chaque semaine des soirées à thème organisées après le coucher du soleil, telles que la nuit thaïlandaise, la nuit romantique et la nuit des cow-boys. Le Fair House Beach Resort and Hotel (certifié SHA) peut être facilement réservé avec notre formulaire de réservation en ligne sécurisé. Entrez simplement vos dates et cliquez pour procéder.

