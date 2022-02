Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Khaolak Bhandari Resort & Spa , und Khaolak Bhandari Resort & Spa wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy A 100% of the booking amount is refundable (actual stay charge is apply)

Das gepflegte und gut gestaltete Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) verfügt über traditionelle thailändische Bungalows und Chalets mit original thailändischen Möbeln, die sich inmitten wunderschöner Gärten und direkt am Strand verteilen. Das Resort ist ein Paradies für Naturliebhaber und liegt in der Nähe von Nationalparks, Regenwäldern und Wasserfällen. Tauchen oder Schnorcheln auf Similan Island, einem der zehn besten Tauchplätze der Welt, kann ein Traum sein. Ein Open-Air-Restaurant, eine Poolbar und ein wohltuendes Spa sind nur einige der wunderbaren Einrichtungen, die hier angeboten werden. Neben einem bereits schönen Urlaub können die Gäste im Dorf einkaufen oder einfach nur spazieren gehen und die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Umgebung genießen. Was auch immer der Grund für Ihren Aufenthalt ist, das Khaolak Bhandari Resort & Spa (SHA Plus+) wird ihn zu einem guten machen.

