更新于 May 27th, 2022

非移民签证类别“OA”（长期逗留）

此类签证可发给年龄在 50 岁或以上且希望在泰国逗留不超过 1 年且无工作意图的申请人。持有此类签证的人可以在泰国逗留1年。严禁任何形式的雇佣。

1. 合格

1.1 申请人必须年满 50 岁（在提交申请之日）。

1.2 根据移民法 B.E. 的规定，申请人不被禁止进入王国。 2522（1979）。

1.3 申请人必须在泰国和申请人的国籍或居住国没有犯罪记录。

1.4 申请人必须具有提交申请国的国籍或永久居留权

1.5 申请人不得患有部长条例第 14 号 B.E. 中规定的禁止性疾病（麻风病、肺结核、药物成瘾、象皮病、梅毒第三阶段）。 2535

1.6 申请人必须有一份涵盖在泰国逗留时间的健康保险，总医疗保险金额不少于 100,000 美元或 3,000,000 泰铢。 （必须特别提及）申请人可以考虑通过LUMA在线购买泰国健康保险。

1.7 禁止申请人在泰国从事任何有酬工作。

2. 所需文件

护照 有效期不少于18个月

有效期不少于18个月 护照大小的照片 （3.5 x 4.5 cm）申请人在过去六个月内拍摄的照片

（3.5 x 4.5 cm）申请人在过去六个月内拍摄的照片 确认机票 付全款

付全款 财务证据 以当地货币或泰铢存入不少于 800,000 泰铢的银行对账单副本； 或者 近3个月的收入证明（原件），月收入不低于65,000泰铢； 或者 银行对账单复印件，显示存款账户以及年收入总计不少于 800,000 泰铢。

由提交申请的国家出具的医疗证明（ download form ），证明没有第 14 号部级法规（BE 2535）中规定的禁止性疾病（证明有效期不超过 3 个月，并且必须合法化大使馆）

声明/证书 健康保险 确认申请人的保险 涵盖在泰国的逗留时间，整体医疗保险不低于 100,000 美元或 3,000,000 泰铢。 （必须特别提及）申请人可以考虑通过以下方式在线购买泰国健康保险 LUMA. 外国保险证明表格 ( PDF ) 由保险公司完成

确认申请人的保险

3. 签证费 ( 签证费可能会更改，恕不另行通知。 )

3,800 THB 对于多个条目

4. 对在泰国逗留期间持有非移民签证“OA”（长期逗留）的外国人的建议