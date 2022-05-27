更新于 May 27th, 2022
非移民签证类别“OA”（长期逗留）
此类签证可发给年龄在 50 岁或以上且希望在泰国逗留不超过 1 年且无工作意图的申请人。持有此类签证的人可以在泰国逗留1年。严禁任何形式的雇佣。
1. 合格
- 1.1 申请人必须年满 50 岁（在提交申请之日）。
- 1.2 根据移民法 B.E. 的规定，申请人不被禁止进入王国。 2522（1979）。
- 1.3 申请人必须在泰国和申请人的国籍或居住国没有犯罪记录。
- 1.4 申请人必须具有提交申请国的国籍或永久居留权
- 1.5 申请人不得患有部长条例第 14 号 B.E. 中规定的禁止性疾病（麻风病、肺结核、药物成瘾、象皮病、梅毒第三阶段）。 2535
- 1.6 申请人必须有一份涵盖在泰国逗留时间的健康保险，总医疗保险金额不少于 100,000 美元或 3,000,000 泰铢。 （必须特别提及）申请人可以考虑通过LUMA在线购买泰国健康保险。
- 1.7 禁止申请人在泰国从事任何有酬工作。
2. 所需文件
- 护照 有效期不少于18个月
- 护照大小的照片 （3.5 x 4.5 cm）申请人在过去六个月内拍摄的照片
- 确认机票 付全款
- 财务证据
- 以当地货币或泰铢存入不少于 800,000 泰铢的银行对账单副本；或者
- 近3个月的收入证明（原件），月收入不低于65,000泰铢；或者
- 银行对账单复印件，显示存款账户以及年收入总计不少于 800,000 泰铢。
- 由提交申请的国家出具的医疗证明（ download form ），证明没有第 14 号部级法规（BE 2535）中规定的禁止性疾病（证明有效期不超过 3 个月，并且必须合法化大使馆）
- 声明/证书健康保险 确认申请人的保险
- 涵盖在泰国的逗留时间，整体医疗保险不低于 100,000 美元或 3,000,000 泰铢。 （必须特别提及）申请人可以考虑通过以下方式在线购买泰国健康保险 LUMA.
- 外国保险证明表格 ( PDF) 由保险公司完成
3. 签证费 (签证费可能会更改，恕不另行通知。)
4. 对在泰国逗留期间持有非移民签证“OA”（长期逗留）的外国人的建议
- 4.1 抵达后，此类签证的持有人将被允许从第一次入境之日起在泰国逗留 1 年。
- 4.2 在 90 天逗留结束时，外国人必须向其居住区的移民官员报告，并在其在泰国逗留期间每 90 天再次报告。如果外国人居住地没有移民办公室，可以到警察局报案。
- 4.3 外国人可以邮寄方式向主管机关报告，并应提供以下资料:
- 一份报告表 ( Tor Mor 47)
- 显示外国人照片、个人详细信息和最新抵达签证印章的护照页复印件
- 之前收到的确认书的副本
- 贴有邮资的回邮信封。
- 此类文件必须发送至移民部 1, 120 Moo 3, Government Centre B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210，并且必须在每 90 天期限结束前 7 天提交。将提供确认收据，并应用于以后的通信。
- 4.4 希望延长逗留期限的外国人可以直接与入国管理局联系。入境官员可酌情决定延长一年的逗留期限。
泰国退休签证OA保险
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿12,307
|365 Days
|$100K USD
24小时内在线获批 （除非另有说明）
* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
我们可以为 NON-O 和 OA 签证延期和申请提供帮助，请通过 LINE 联系我们。