THAILAND PENSIOENVISUM

Bijgewerkt op May 27th, 2022

NIET-IMMIGRANT VISUM Categorie "O-A" (Lang Verblijf)

Dit type visum kan worden afgegeven aan aanvragers van 50 jaar of ouder die voor een periode van NIET meer dan 1 jaar in Thailand willen verblijven zonder de intentie te werken. Houder van dit type visum mag 1 jaar in Thailand verblijven. Tewerkstelling van welke aard dan ook is ten strengste verboden.

1. IN AANMERKING KOMEN

1.1 Aanvrager moet ten minste 50 jaar oud zijn (op de dag van indiening van de aanvraag).

1.2 Het is de aanvrager niet verboden het Koninkrijk binnen te komen zoals bepaald in de Vreemdelingenwet B.E. 2522 (1979).

1.3 De aanvrager mag geen strafblad hebben in Thailand en het land van de nationaliteit of woonplaats van de aanvrager.

1.4 Aanvrager moet de nationaliteit hebben van of permanent verblijf hebben in het land waar de aanvraag wordt ingediend

1.5 Aanvrager mag GEEN verbodsziekte hebben (lepra, tuberculose, drugsverslaving, olifantiasis, derde fase van syfilis) zoals aangegeven in de ministeriële regeling nr. 14 B.E. 2535

1.6 Aanvrager moet een ziektekostenverzekering hebben die de duur van het verblijf in Thailand dekt met niet minder dan 100.000 USD of 3.000.000 THB voor algemene medische dekking. (moet specifiek worden vermeld) Aanvrager kan overwegen om online een Thaise zorgverzekering af te sluiten via LUMA .

1.7 Het is de aanvrager verboden om in Thailand betaald werk te verrichten.

2. VEREISTE DOCUMENTEN

Paspoort met een geldigheidsduur van niet minder dan 18 maanden

met een geldigheidsduur van niet minder dan 18 maanden pasfoto (3,5 x 4,5 cm) van de aanvrager genomen in de afgelopen zes maanden

(3,5 x 4,5 cm) van de aanvrager genomen in de afgelopen zes maanden Bevestigd ticket volledig betaald

volledig betaald Financieel bewijs Een kopie van het bankafschrift met daarop een aanbetaling van het bedrag in lokale valuta of in THB van niet minder dan 800.000 THB; OF Een inkomensverklaring (een origineel exemplaar) van de afgelopen 3 maanden met een maandinkomen van maar liefst 65.000 THB; OF Een kopie van een bankafschrift met daarop een depositorekening samen met een jaarinkomen van in totaal maar liefst 800.000 THB.

Een medisch attest ( download form ) afgegeven door het land waar de aanvraag wordt ingediend, dat geen verbodsziektes vertoont zoals aangegeven in de Ministeriële Regeling nr. 14 (BE 2535) (attest is niet langer dan 3 maanden geldig en moet gelegaliseerd worden) door de ambassade)

Verklaring / certificaat van de ziektekostenverzekering bevestiging van de verzekering van die aanvrager die de duur van het verblijf in Thailand dekt met niet minder dan 100.000 USD of 3.000.000 THB voor algemene medische dekking. (moet specifiek worden vermeld) Aanvrager kan overwegen om online een Thaise zorgverzekering af te sluiten via LUMA. Formulier buitenlands verzekeringscertificaat ( PDF ) ingevuld door verzekeringsmaatschappij

bevestiging van de verzekering van die aanvrager

3. VISUM KOSTEN ( Visumkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. )

3,800 THB voor meerdere vermeldingen

4. Aanbevelingen voor buitenlanders met een niet-immigrantenvisum "O-A" (lang verblijf) tijdens hun verblijf in Thailand