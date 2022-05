VISA DE RETRAITE EN THAÏLANDE

Mis à jour le May 27th, 2022

VISA NON-IMMIGRANT Catégorie "O-A" (Long Séjour)

Ce type de visa peut être délivré aux demandeurs âgés de 50 ans ou plus qui souhaitent séjourner en Thaïlande pour une période NE dépassant PAS 1 an sans intention de travailler. Le titulaire de ce type de visa est autorisé à rester en Thaïlande pendant 1 an. L'emploi de quelque nature que ce soit est strictement interdit.

1. ADMISSIBILITÉ

1.1 Le candidat doit être âgé d'au moins 50 ans (le jour de la soumission de la candidature).

1.2 Le demandeur n'est pas interdit d'entrer dans le Royaume comme le prévoit la loi sur l'immigration B.E. 2522 (1979).

1.3 Le demandeur ne doit avoir aucun casier judiciaire en Thaïlande et dans le pays de nationalité ou de résidence du demandeur.

1.4 Le demandeur doit avoir la nationalité ou la résidence permanente dans le pays où la demande est soumise

1.5 Le demandeur ne doit PAS avoir de maladies prohibitives (lèpre, tuberculose, toxicomanie, éléphantiasis, troisième phase de la syphilis) comme indiqué dans le règlement ministériel n ° 14 B.E. 2535

1.6 Le demandeur doit avoir une assurance maladie couvrant la durée du séjour en Thaïlande avec pas moins de 100 000 USD ou 3 000 000 THB pour la couverture médicale globale. (doit être spécifiquement mentionné) Le demandeur peut envisager de souscrire une assurance maladie thaïlandaise en ligne via LUMA .

1.7 Il est interdit au demandeur d'exercer un emploi rémunéré en Thaïlande.

2. DOCUMENTS REQUIS

Passeport avec une validité d'au moins 18 mois

avec une validité d'au moins 18 mois photo format passeport (3,5 x 4,5 cm) du demandeur prises au cours des six derniers mois

(3,5 x 4,5 cm) du demandeur prises au cours des six derniers mois Billet confirmé entièrement payé

entièrement payé Preuve financière Une copie du relevé bancaire montrant un dépôt du montant en monnaie locale ou en THB d'au moins 800 000 THB ; OU Un certificat de revenu (une copie originale) des 3 derniers mois avec un revenu mensuel d'au moins 65 000 THB ; OU Une copie du relevé bancaire montrant un compte de dépôt ainsi qu'un revenu annuel totalisant au moins 800 000 THB.

Un certificat médical ( download form ) délivré par le pays où la demande est soumise, ne montrant aucune maladie rédhibitoire comme indiqué dans le règlement ministériel n ° 14 (BE 2535) (le certificat doit être valide pour une durée maximale de 3 mois et doit être légalisé par l'Ambassade)

Déclaration / certificat de l'assurance maladie confirmant l'assurance du demandeur couvrant la durée du séjour en Thaïlande avec pas moins de 100 000 USD ou 3 000 000 THB pour la couverture médicale globale. (doit être spécifiquement mentionné) Le demandeur peut envisager de souscrire une assurance maladie thaïlandaise en ligne via LUMA. Formulaire de certificat d'assurance étrangère ( PDF ) rempli par la compagnie d'assurance

confirmant l'assurance du demandeur

3. FRAIS DE VISA ( Les frais de visa peuvent être modifiés sans préavis. )

3,800 THB pour plusieurs entrées

4. Recommandations pour les étrangers avec un visa non-immigrant "O-A" (long séjour) pendant leur séjour en Thaïlande