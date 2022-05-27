ПЕНСИОННАЯ ВИЗА В ТАИЛАНД

Обновление May 27th, 2022

НЕИММИГРАНТНАЯ ВИЗА категории "O-A" (длительное пребывание)

Этот тип визы может быть выдан заявителям в возрасте 50 лет и старше, которые желают остаться в Таиланде на срок, НЕ превышающий 1 год, без намерения работать. Владельцу этого типа визы разрешается находиться в Таиланде в течение 1 года. Любая работа строго запрещена.

1. ПРИЕМЛЕМОСТЬ

1.1 Заявителю должно быть не менее 50 лет (на день подачи заявки).

1.2 Заявителю не запрещается въезд в Королевство в соответствии с Законом об иммиграции B.E. 2522 (1979).

1.3 Заявитель не должен иметь судимостей в Таиланде и стране гражданства или проживания заявителя.

1.4 Заявитель должен иметь гражданство или постоянное место жительства в стране, в которой подается заявление.

1.5 Заявитель НЕ должен иметь запрещенных заболеваний (проказа, туберкулез, наркомания, слоновость, третья фаза сифилиса), как указано в Министерском постановлении № 14 B.E. 2535

1.6 Заявитель должен иметь медицинскую страховку, покрывающую срок пребывания в Таиланде, на сумму не менее 100 000 долларов США или 3 000 000 бат для общего медицинского покрытия. (должно быть указано отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн через LUMA .

1.7 Заявителю запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой в Таиланде.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заграничный пасспорт со сроком действия не менее 18 месяцев

со сроком действия не менее 18 месяцев фото паспортного размера (3,5 х 4,5 см) заявителя, сделанные в течение последних шести месяцев

(3,5 х 4,5 см) заявителя, сделанные в течение последних шести месяцев Подтвержденный билет выплачиваются в полном объеме

выплачиваются в полном объеме Финансовые доказательства Копия выписки из банка, показывающая депозит на сумму в местной валюте или в батах не менее 800 000 бат; ИЛИ ЖЕ Справка о доходах (оригинал) за последние 3 месяца с ежемесячным доходом не менее 65 000 THB; ИЛИ ЖЕ Копия выписки из банка с указанием депозитного счета вместе с годовым доходом в размере не менее 800 000 бат.

Медицинская справка ( download form ), выданная из страны подачи заявки, об отсутствии заразных заболеваний, как указано в Постановлении Министерства № 14 (BE 2535) (справка действительна не более 3 месяцев и должна быть легализована). через посольство)

Заявление/сертификат медицинского страхования подтверждение страховки заявителя покрытие продолжительности пребывания в Таиланде с не менее чем 100 000 долларов США или 3 000 000 THB на общее медицинское страхование. (должно быть указано отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн через LUMA. Форма иностранного страхового сертификата ( PDF ) завершено страховой компанией

подтверждение страховки заявителя

3. ВИЗОВЫЙ СБОР ( Стоимость визы может быть изменена без предварительного уведомления. )

3,800 THB для нескольких записей

4. Рекомендации для иностранцев с неиммиграционной визой "O-A" (длительное пребывание) во время пребывания в Таиланде