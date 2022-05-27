ПЕНСИОННАЯ ВИЗА В ТАИЛАНД

РАСШИРЕНИЯ OA/NON-O
Обновление May 27th, 2022

НЕИММИГРАНТНАЯ ВИЗА категории "O-A" (длительное пребывание)

Этот тип визы может быть выдан заявителям в возрасте 50 лет и старше, которые желают остаться в Таиланде на срок, НЕ превышающий 1 год, без намерения работать. Владельцу этого типа визы разрешается находиться в Таиланде в течение 1 года. Любая работа строго запрещена.

1. ПРИЕМЛЕМОСТЬ

  • 1.1 Заявителю должно быть не менее 50 лет (на день подачи заявки).
  • 1.2 Заявителю не запрещается въезд в Королевство в соответствии с Законом об иммиграции B.E. 2522 (1979).
  • 1.3 Заявитель не должен иметь судимостей в Таиланде и стране гражданства или проживания заявителя.
  • 1.4 Заявитель должен иметь гражданство или постоянное место жительства в стране, в которой подается заявление.
  • 1.5 Заявитель НЕ должен иметь запрещенных заболеваний (проказа, туберкулез, наркомания, слоновость, третья фаза сифилиса), как указано в Министерском постановлении № 14 B.E. 2535
  • 1.6 Заявитель должен иметь медицинскую страховку, покрывающую срок пребывания в Таиланде, на сумму не менее 100 000 долларов США или 3 000 000 бат для общего медицинского покрытия. (должно быть указано отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн через LUMA .
  • 1.7 Заявителю запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой в Таиланде.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  • Заграничный пасспорт со сроком действия не менее 18 месяцев
  • фото паспортного размера (3,5 х 4,5 см) заявителя, сделанные в течение последних шести месяцев
  • Подтвержденный билет выплачиваются в полном объеме
  • Финансовые доказательства
    • Копия выписки из банка, показывающая депозит на сумму в местной валюте или в батах не менее 800 000 бат;ИЛИ ЖЕ
    • Справка о доходах (оригинал) за последние 3 месяца с ежемесячным доходом не менее 65 000 THB;ИЛИ ЖЕ
    • Копия выписки из банка с указанием депозитного счета вместе с годовым доходом в размере не менее 800 000 бат.
  • Медицинская справка ( download form ), выданная из страны подачи заявки, об отсутствии заразных заболеваний, как указано в Постановлении Министерства № 14 (BE 2535) (справка действительна не более 3 месяцев и должна быть легализована). через посольство)
  • Заявление/сертификатмедицинского страхования подтверждение страховки заявителя
    • покрытие продолжительности пребывания в Таиланде с не менее чем 100 000 долларов США или 3 000 000 THB на общее медицинское страхование. (должно быть указано отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн через LUMA.
    • Форма иностранного страхового сертификата ( PDF) завершено страховой компанией

3. ВИЗОВЫЙ СБОР (Стоимость визы может быть изменена без предварительного уведомления.)

  • 3,800 THB для нескольких записей

4. Рекомендации для иностранцев с неиммиграционной визой "O-A" (длительное пребывание) во время пребывания в Таиланде

  • 4.1 По прибытии владельцу этого типа визы будет разрешено находиться в Таиланде в течение 1 года с даты первого въезда.
  • 4.2 В конце 90-дневного пребывания иностранец должен явиться к сотруднику иммиграционной службы в своем районе проживания и снова отчитываться каждые 90 дней во время своего пребывания в Таиланде. Иностранец может обратиться в полицию, если в районе его проживания нет иммиграционной службы.
  • 4.3 Иностранец может сообщить в компетентный орган по почте и должен предоставить следующее::
    • Форма отчета ( Tor Mor 47)
    • Копия страниц паспорта с фотографией иностранца, личными данными и последним штампом о въездной визе.
    • Копия предыдущей квитанции о подтверждении
    • Конверт с обратным адресом и почтовой проклейкой.
    • Такие документы должны быть отправлены в Иммиграционный отдел 1, 120 Moo 3, Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210 и должны быть представлены за 7 дней до окончания каждого 90-дневного периода. Квитанция о подтверждении будет дана и должна использоваться для будущей корреспонденции.
  • 4.4 Иностранец, желающий продлить свое пребывание, может напрямую обратиться в Управление иммиграционного бюро. Продление срока пребывания на один год предоставляется по усмотрению сотрудника иммиграционной службы.

Пенсионная виза в Таиланд OA Insurance

1 ГОД ПОКРЫТИЕ
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
LUMA฿12,307365 Days$100K USD

Онлайн одобрено в течение 24 часов (если не указано иное)

* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Мы можем помочь с продлением виз NON-O и OA, а также с заявками, свяжитесь с нами по LINE.
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