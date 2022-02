ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท หรูหราพร้อมทิวทัศน์อันตระการตา พบกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติและประสบการณ์แปลกใหม่ในหลายๆ ด้าน ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันงดงามและบริการที่เอาใจใส่ของเรา ด้วยห้องพักทั้งหมด 80 ห้อง พูลวิลล่า และห้องพูลวิลล่าสวีท เราจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติ ห้องพักและวิลล่าของเรามีตั้งแต่ 50 ถึง 300 ตารางเมตร ไม่ว่าจะใช้เวลากับครอบครัวเป็นคู่หรือจัดงานพิเศษ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ยินดีต้อนรับคุณด้วยบริการที่เอาใจใส่ของเราเสมอ ห้องพักทุกห้องและวิลล่ามีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และอ่างอาบน้ำที่หรูหรา มินิบาร์ ชาที่คัดสรรแล้ว และเครื่องชงกาแฟระดับพรีเมียมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีการปรับปรุงและพื้นที่นั่งเล่นที่หรูหราเพิ่มเติมในแต่ละห้องพักของเรา

