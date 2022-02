Silavadee Pool Spa Resort - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Silavadee Pool Spa Resort ist Luxus mit einer atemberaubenden Aussicht. Begegnen Sie dem Reichtum der Natur und dem exotischen Erlebnis in vielerlei Hinsicht. Lassen Sie sich von spektakulären Ausblicken und unserem Verwöhnservice umarmen. Mit insgesamt 80 Zimmern, Poolvillen und Poolvillen-Suiten bieten wir Ihnen den perfekten Ort, um sich zu entspannen und von der Natur umarmt zu werden. Unsere Zimmer und Villen reichen von 50 bis 300 Quadratmetern. Ob Sie Zeit mit Ihrer Familie zu zweit verbringen oder eine besondere Veranstaltung abhalten, das Silavadee Pool Spa Resort empfängt Sie immer mit unserem aufmerksamen Service. Jedes Zimmer und jede Villa verfügt über eine Regendusche und luxuriöse Badewannen, eine Minibar, eine Teeauswahl und eine vollautomatische Premium-Kaffeemaschine. Zusätzliche luxuriöse Ausstattungen und Sitzecken finden Sie in jeder unserer Unterkünfte.

