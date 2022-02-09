Silavadee Pool Spa Resort 5 звезд - Samui Sandbox Hotel

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Silavadee Pool Spa Resort - это роскошь с захватывающим видом. Познакомьтесь с богатством природы и экзотикой во многих аспектах. Насладитесь захватывающими видами и нашим внимательным сервисом. В общей сложности 80 номеров, виллы с бассейном и люксы на виллах с бассейном, мы предлагаем вам идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться природой. Площадь наших номеров и вилл составляет от 50 до 300 квадратных метров. Независимо от того, проводите ли вы время с семьей в паре или проводите особое мероприятие, Silavadee Pool Spa Resort всегда приветствует вас нашим внимательным обслуживанием. В каждом номере и на вилле есть тропический душ и роскошные ванны, мини-бар, набор чая и полностью автоматизированная кофеварка премиум-класса. Дополнительные роскошные аксессуары и зоны отдыха можно найти в каждом из наших номеров.