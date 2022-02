นาใต้บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ท 106 ห้องที่เป็นกันเองแห่งนี้มอบความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยมและบริการที่เป็นเลิศในบรรยากาศที่มีสไตล์ เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดที่ยอดเยี่ยม ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดที่สนุกสนานบนหาดทรายสีทองของหาดนาใต้ด้วยการเดินเล่นบนชายหาด อาบแดด หรือแม้แต่ดูดาว นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าพักในสถานที่พักผ่อนอันยอดเยี่ยมแห่งนี้ ซึ่งปรนเปรอคุณด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน เช่น สปาทรีตเมนต์ต่างๆ การรับประทานอาหารแบบใกล้ชิดกับลมทะเลจากทะเลอันดามัน และมุมบาร์ที่ให้บริการไวน์ขวดโปรดของคุณ แขกที่ชื่นชอบอาหารไทยแบบ 'ร้อนและเผ็ด' สามารถเลือกเรียนทำอาหารไทยที่สอนในสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูด อบอุ่น และมีชีวิตชีวาที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม นาใต้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่งดงามสำหรับทั้งนักเดินทางที่กระตือรือร้นและพักผ่อน และเป็นจุดแวะพักที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย

