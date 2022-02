Natai Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Ce complexe intime de 106 chambres offre un confort inégalé et un excellent service dans une ambiance élégante, parfait pour une merveilleuse retraite de vacances. Les clients peuvent passer des vacances amusantes sur les rives sablonneuses et dorées de la plage de Natai avec des promenades paresseuses sur la plage, des bains de soleil ou même l'observation des étoiles. Les touristes et les habitants seront ravis de séjourner dans cette superbe retraite qui vous propose des installations de loisirs comme les divers soins de spa, des repas intimes avec une brise marine de la mer d'Andaman et un coin bar qui sert votre bouteille de vin préférée. Les clients qui aiment la cuisine thaïlandaise typique « piquante et épicée » peuvent opter pour des cours de cuisine thaïlandaise enseignés dans l'environnement le plus attrayant, chaleureux et dynamique. Reflétant l'architecture traditionnelle thaïlandaise, le Natai Beach Resort & Spa est idyllique pour les voyageurs énergiques et les vacanciers et constitue une étape ultime en Thaïlande.

