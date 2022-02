Натай Бич Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот уютный курорт на 106 номеров предлагает непревзойденный комфорт и отличный сервис в стильной атмосфере, идеально подходящей для прекрасного отдыха. Гости могут весело провести время на золотом песчаном берегу пляжа Натай, прогуляться по пляжу, позагорать или даже полюбоваться звездами. Туристы и местные жители будут рады остановиться в этом превосходном месте, где вас побалуют такими удобствами для отдыха, как различные спа-процедуры, уютный ужин с морским бризом с Андаманского моря и барный уголок, где подают вашу любимую бутылку вина. Гости, которые любят типичную "горячую и острую" тайскую кухню, могут выбрать уроки тайской кулинарии, которые проводятся в самой привлекательной, теплой и яркой обстановке. Отражая традиционную тайскую архитектуру, курортный спа-отель Natai Beach идеально подходит как для энергичных путешественников, так и для туристов, и является идеальным местом для остановки в Таиланде.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX