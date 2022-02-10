PHANG-NGA TEST & GO

Натай Бич Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.2
оценка с
427
Обновление February 10, 2022
Natai Beach Resort & Spa - Image 0
Natai Beach Resort & Spa - Image 1
Natai Beach Resort & Spa - Image 2
Natai Beach Resort & Spa - Image 3
Natai Beach Resort & Spa - Image 4
Natai Beach Resort & Spa - Image 5
+26 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот уютный курорт на 106 номеров предлагает непревзойденный комфорт и отличный сервис в стильной атмосфере, идеально подходящей для прекрасного отдыха. Гости могут весело провести время на золотом песчаном берегу пляжа Натай, прогуляться по пляжу, позагорать или даже полюбоваться звездами. Туристы и местные жители будут рады остановиться в этом превосходном месте, где вас побалуют такими удобствами для отдыха, как различные спа-процедуры, уютный ужин с морским бризом с Андаманского моря и барный уголок, где подают вашу любимую бутылку вина. Гости, которые любят типичную "горячую и острую" тайскую кухню, могут выбрать уроки тайской кулинарии, которые проводятся в самой привлекательной, теплой и яркой обстановке. Отражая традиционную тайскую архитектуру, курортный спа-отель Natai Beach идеально подходит как для энергичных путешественников, так и для туристов, и является идеальным местом для остановки в Таиланде.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Натай Бич Резорт и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Натай Бич Резорт и Спа
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

55 Moo 6, Kok Kloi, Takuathung, Phang-nga, Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82140

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Baba Beach Club Natai Luxury Pool Villa Hotel by Шри Панва
9.1
рейтинг с
113 отзывы
Из ฿-1
Сантия Пхукет Натай Резорт и Спа
9.3
рейтинг с
36 отзывы
Из ฿-1
Kalima Resort and Villas Као Лак
9
рейтинг с
577 отзывы
Из ฿-1
Каолак Мерлин Резорт
8.3
рейтинг с
105 отзывы
Из ฿-1
Khaolak Wanaburee Resort
8.5
рейтинг с
114 отзывы
Из ฿-1
TUI BLUE Khao Lak Resort - Только для взрослых
8.8
рейтинг с
312 отзывы
Из ฿-1
Khaolak Bhandari Resort & Spa 4 звезд
8.8
рейтинг с
621 отзывы
Из ฿-1
Лист на песках от курорта Кататани
8.5
рейтинг с
460 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU