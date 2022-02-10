Натай Бич Резорт и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот уютный курорт на 106 номеров предлагает непревзойденный комфорт и отличный сервис в стильной атмосфере, идеально подходящей для прекрасного отдыха. Гости могут весело провести время на золотом песчаном берегу пляжа Натай, прогуляться по пляжу, позагорать или даже полюбоваться звездами. Туристы и местные жители будут рады остановиться в этом превосходном месте, где вас побалуют такими удобствами для отдыха, как различные спа-процедуры, уютный ужин с морским бризом с Андаманского моря и барный уголок, где подают вашу любимую бутылку вина. Гости, которые любят типичную "горячую и острую" тайскую кухню, могут выбрать уроки тайской кулинарии, которые проводятся в самой привлекательной, теплой и яркой обстановке. Отражая традиционную тайскую архитектуру, курортный спа-отель Natai Beach идеально подходит как для энергичных путешественников, так и для туристов, и является идеальным местом для остановки в Таиланде.