Natai Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses intime Resort mit 106 Zimmern bietet unvergleichlichen Komfort und exzellenten Service in stilvollem Ambiente, perfekt für einen wunderbaren Urlaubsort. Die Gäste können einen unterhaltsamen Urlaub am goldenen Sandstrand von Natai Beach mit entspannten Strandspaziergängen, Sonnenbaden oder sogar Sternenbeobachtung genießen. Touristen und Einheimische werden sich freuen, in diesem hervorragenden Rückzugsort zu übernachten, der Sie mit Freizeiteinrichtungen wie den verschiedenen Spa-Behandlungen, einem intimen Essen mit einer Meeresbrise von der Andamanensee und einer Bar-Ecke, die Ihre Lieblingsflasche Wein serviert, verwöhnt. Gäste, die die typische "scharfe und scharfe" thailändische Küche mögen, können sich für einige thailändische Kochkurse entscheiden, die in einer ansprechenden, warmen und lebendigen Umgebung unterrichtet werden. Das Natai Beach Resort & Spa spiegelt die traditionelle thailändische Architektur wider und ist sowohl für energische als auch für Freizeitreisende idyllisch und ein ultimativer Zwischenstopp in Thailand.

