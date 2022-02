Natai Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Dit intieme resort met 106 kamers biedt ongeëvenaard comfort en uitstekende service in een stijlvolle ambiance, perfect voor een heerlijk vakantieverblijf. Gasten kunnen genieten van een leuke vakantie aan de gouden zandstranden van Natai Beach met luie strandwandelingen, zonnebaden of zelfs sterrenkijken. Toeristen en de lokale bevolking zullen blij zijn om te verblijven in dit fantastische toevluchtsoord dat u verwent met recreatieve voorzieningen zoals de verschillende spabehandelingen, intiem dineren met een zeebries uit de Andamanse Zee en een barhoek waar uw favoriete fles wijn wordt geserveerd. Gasten die dol zijn op de typische 'hete en pittige' Thaise keuken, kunnen kiezen voor enkele Thaise kooklessen die worden gegeven in de meest aantrekkelijke, warme en levendige omgeving. Natai Beach Resort & Spa weerspiegelt de traditionele Thaise architectuur en is idyllisch voor zowel energieke reizigers als vakantiegangers en is een ultieme stopplaats in Thailand.

