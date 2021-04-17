Часто задаваемые вопросы

Обновление April 17th, 2021

Как попасть в Таиланд во время COVID-19? В настоящее время вы должны встретиться с дополнительные требования для въезда в Таиланд .

Могу ли я курить в гостиничном номере ASQ? Да, но это зависит от номера в отеле. Некоторые отели ASQ предлагают комнаты для курения , и вам следует напрямую узнать в отеле, могут ли они предложить вам этот тип номера.

Могу ли я употреблять алкоголь в отеле ASQ? Нет. Алкоголь запрещен.

Могу ли я остаться со своей девушкой в одной комнате? Однако большинство отелей требуют, чтобы вы были женаты в некоторых отелях разрешено проживание парам, не состоящим в браке .

Могут ли семьи проживать в гостиничных номерах? Да, но только в определенных комнатах достаточно места для нескольких гостей. См. Семейный люкс комнаты.

Что произойдет, если у меня окажется положительный результат на COVID-19 во время пребывания в отеле ASQ? Вас переведут в больницу-партнер отеля. И о вас позаботятся сертифицированные медики, использующие протоколы Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).

Может ли пара / семья остаться вместе, если они прилетят другим рейсом? Нет, все должны прибыть одним рейсом.

Что такое ASQ? ASQ означает альтернативный государственный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные в Бангкоке.

Что такое ALQ / ASLQ? ALQ / ASLQ означает альтернативный государственный местный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные за пределами Бангкока.

Могу ли я заказать еду на улице? Это зависит от отеля, так как в некоторых отелях можно делать заказы через 7-Eleven .

Может ли мой питомец присоединиться ко мне в карантине? Нет, но у вас может быть уполномоченное лицо забрать вашего питомца в аэропорту.