ASQ ГОСТИНИЦЫ

Часто задаваемые вопросы

Обновление April 17th, 2021

Как попасть в Таиланд во время COVID-19?

В настоящее время вы должны встретиться с дополнительные требования для въезда в Таиланд .

Могу ли я курить в гостиничном номере ASQ?

Да, но это зависит от номера в отеле. Некоторые отели ASQ предлагают комнаты для курения , и вам следует напрямую узнать в отеле, могут ли они предложить вам этот тип номера.

Могу ли я употреблять алкоголь в отеле ASQ?

Нет. Алкоголь запрещен.

Могу ли я остаться со своей девушкой в одной комнате?

Однако большинство отелей требуют, чтобы вы были женаты в некоторых отелях разрешено проживание парам, не состоящим в браке .

Могут ли семьи проживать в гостиничных номерах?

Да, но только в определенных комнатах достаточно места для нескольких гостей. См. Семейный люкс комнаты.

Что произойдет, если у меня окажется положительный результат на COVID-19 во время пребывания в отеле ASQ?

Вас переведут в больницу-партнер отеля. И о вас позаботятся сертифицированные медики, использующие протоколы Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).

Может ли пара / семья остаться вместе, если они прилетят другим рейсом?

Нет, все должны прибыть одним рейсом.

Что такое ASQ?

ASQ означает альтернативный государственный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные в Бангкоке.

Что такое ALQ / ASLQ?

ALQ / ASLQ означает альтернативный государственный местный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные за пределами Бангкока.

Могу ли я заказать еду на улице?

Это зависит от отеля, так как в некоторых отелях можно делать заказы через 7-Eleven .

Может ли мой питомец присоединиться ко мне в карантине?

Нет, но у вас может быть уполномоченное лицо забрать вашего питомца в аэропорту.

Нужна ли мне страховка от COVID-19?

Если вы не из Таиланда, то у вас должна быть туристическая страховка, покрывающая COVID-19 на сумму до 100 000 долларов США. Для получения недорогой страховки, отвечающей этим требованиям, вы можете обратиться к нашей Требования для въезда в Таиланд которая покрывает все планы.

 
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TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
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