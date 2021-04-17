Часто задаваемые вопросы

В настоящее время вы должны встретиться с дополнительные требования для въезда в Таиланд .
Да, но это зависит от номера в отеле. Некоторые отели ASQ предлагают комнаты для курения , и вам следует напрямую узнать в отеле, могут ли они предложить вам этот тип номера.
Нет. Алкоголь запрещен.
Однако большинство отелей требуют, чтобы вы были женаты в некоторых отелях разрешено проживание парам, не состоящим в браке .
Да, но только в определенных комнатах достаточно места для нескольких гостей. См. Семейный люкс комнаты.
Вас переведут в больницу-партнер отеля. И о вас позаботятся сертифицированные медики, использующие протоколы Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).
Нет, все должны прибыть одним рейсом.
ASQ означает альтернативный государственный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные в Бангкоке.
ALQ / ASLQ означает альтернативный государственный местный карантин, и это государственные отели / пакеты, расположенные за пределами Бангкока.
Это зависит от отеля, так как в некоторых отелях можно делать заказы через 7-Eleven .
Нет, но у вас может быть уполномоченное лицо забрать вашего питомца в аэропорту.
Если вы не из Таиланда, то у вас должна быть туристическая страховка, покрывающая COVID-19 на сумму до 100 000 долларов США. Для получения недорогой страховки, отвечающей этим требованиям, вы можете обратиться к нашей Требования для въезда в Таиланд которая покрывает все планы.