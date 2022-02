Häufig gestellte Fragen

Ja, aber es kommt auf das Hotelzimmer an. Einige ASQ-Hotels bieten Raucherzimmer , und Sie sollten sich direkt beim Hotel erkundigen, ob sie Ihnen diesen Zimmertyp anbieten können.

Was passiert, wenn ich während eines Aufenthalts in einem ASQ-Hotel positiv auf COVID-19 teste?

Sie werden überwiesen und in das Partnerkrankenhaus des Hotels eingeliefert. Und Sie werden von zertifizierten Medizinern betreut, die das CCSA-Protokoll (Center for the COVID-19 Situation Administration) verwenden.