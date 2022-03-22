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Удобно расположенный в ресторанах, транспортном узле, романтическом районе города Самуи, Бан Сурия - элитный рай - это самое подходящее место для отдыха после напряженных будней. Удобное расположение отеля только в центре города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ban Suriya - это элитная гавань, предлагающая своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, которые сделают ваше пребывание максимально комфортным. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, доставка продуктов, почтовые услуги, индивидуальная регистрация заезда / отъезда. 6 комнат, расположенных на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие удобства, как телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, детский стульчик, чистящие средства, вешалка для одежды. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как зал для йоги, сноркелинг, гидромассажная ванна, фитнес-центр, открытый бассейн. Если вы ищете комфортное и удобное жилье на Самуи, сделайте Ban Suriya - элитным убежищем вашим домом вдали от дома.