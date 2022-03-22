Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Удобно расположенный в ресторанах, транспортном узле, романтическом районе города Самуи, Бан Сурия - элитный рай - это самое подходящее место для отдыха после напряженных будней. Удобное расположение отеля только в центре города гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Ban Suriya - это элитная гавань, предлагающая своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, которые сделают ваше пребывание максимально комфортным. Среди прочих удобств отеля - бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, доставка продуктов, почтовые услуги, индивидуальная регистрация заезда / отъезда. 6 комнат, расположенных на этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие удобства, как телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, детский стульчик, чистящие средства, вешалка для одежды. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как зал для йоги, сноркелинг, гидромассажная ванна, фитнес-центр, открытый бассейн. Если вы ищете комфортное и удобное жилье на Самуи, сделайте Ban Suriya - элитным убежищем вашим домом вдали от дома.