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Ban Suriya 位于苏梅岛的餐厅、交通枢纽、浪漫区，是一个精英避风港，是您在忙碌的日子里休息一下的最佳场所。仅从市中心，酒店的战略位置确保客人可以快速轻松地到达当地的许多景点。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 Ban Suriya - 精英天堂为客人提供优质的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。仅举几例酒店的设施，所有客房均提供免费无线网络连接、每日清洁服务、杂货配送服务、邮政服务、私人登记入住/退房服务。 6 间分布在楼层的客房提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供平板电视、额外浴室、儿童高脚椅、清洁产品、衣架等舒适设施。酒店提供许多独特的休闲设施，如瑜伽室、浮潜、热水浴池、健身中心、室外游泳池。当您在苏梅岛寻找舒适便利的住宿时，让 Ban Suriya 成为您的家外之家。