หนึ่งในที่พักสุดหรูที่ดีที่สุดในกระบี่ รีสอร์ทแห่งนี้หันหน้าเข้าหาชายหาดที่สวยงามที่สุดสามแห่งของจังหวัด รีสอร์ทเป็นรูปสามเหลี่ยมที่แผ่กว้างไปทั่วกระบี่และมีทางลงหาดไร่เลย์ หาดน้ำเมา และหาดพระนางได้โดยตรง ทั้งสามแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทางทะเลกระบี่ ดังนั้นจึงได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุด ศาลาทุกหลังได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเครื่องเรือนไม้สักและผ้าไหม เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราอย่างแท้จริง โรงแรมรายาวดีเสนอบริการรับส่งบนเรือสปีดโบ๊ทอันทันสมัยจากท่าเรือไปยังทางเข้ารีสอร์ทบนอ่าวพระนาง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Dining in a natural limestone cave at our Grotto restaurant overlooking Phranang Beach

