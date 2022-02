Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 카오락 반다리 리조트 & 스파 우선 순위 정 방식으로, 그리고 카오락 반다리 리조트 & 스파 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

Hotel Refund Policy A 100% of the booking amount is refundable (actual stay charge is apply)

깔끔하고 잘 디자인된 Khaolak Bhandari Resort & Spa(SHA Plus+)는 아름다운 정원과 해변가 환경 사이에 퍼져 있는 독창적인 태국 가구를 갖춘 전통적인 태국 방갈로와 샬레를 보유하고 있습니다. 자연 애호가의 천국인 이 리조트는 국립 공원, 열대 우림 및 폭포 근처에 있습니다. 세계 10대 다이빙 명소 중 하나인 시밀란 섬에서 스쿠버 다이빙이나 스노클링을 하는 것은 꿈이 현실이 될 수 있습니다. 야외 레스토랑, 풀사이드 바, 편안한 스파가 이곳에서 제공되는 멋진 시설 중 일부입니다. 이미 사랑스러운 휴가에 더하여 손님들은 마을에서 쇼핑을 하거나 단순히 주변을 산책하며 지역의 경치와 소리를 즐길 수 있습니다. 머무는 이유가 무엇이든, Khaolak Bhandari Resort & Spa(SHA Plus+)는 좋은 숙박이 될 것입니다.

모든 샌드 박스 호텔보기 190 개 이상의 SANDBOX 호텔 검색