KRABI TEST & GO

クラビタイプリゾート - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8

1214レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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クラビティパリゾートは、タイで最も美しい場所の1つである熱帯の環境にあります。エレガントな客室からはリゾートガーデンの壮大な景色を眺めることができ、クラビの好ましい気候で一年中楽しむことができます。午前7時から午後11時30分まで営業しており、敷地内のレストランは庭園内にあります。 Ocean Restaurantでは、非の打ちどころのないサービスとともに、さまざまな地元料理と各国料理を提供しています。クラビは、山々と手つかずの厚いジャングルが点在する豊かな緑の風景で有名です。合計52室の客室があり、それぞれが優れたスタイルで装飾されています。リゾートでは車椅子でのアクセスも可能です。クラビティパリゾートでの予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。

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住所/地図

121/1 Moo 2, Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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