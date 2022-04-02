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Курортный отель Krabi Tipa расположен в тропической местности в одном из самых красивых мест Таиланда. Из элегантных номеров открывается великолепный вид на сад курорта, которым можно наслаждаться круглый год благодаря благоприятному климату Краби. Ресторан открыт с 7:00 до 23:30. Ресторан находится в саду. Ресторан Ocean предлагает широкий выбор блюд местной и интернациональной кухни, а также безупречный сервис. Краби славится своим богатым зеленым ландшафтом, усеянным горами и густыми нетронутыми джунглями. В отеле 52 номера, каждый из которых обставлен в превосходном стиле. Курорт также оборудован для гостей с ограниченными физическими возможностями. Чтобы продолжить бронирование в Krabi Tipa Resort, введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.