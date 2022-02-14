PHUKET TEST & GO

プーケットグレースランドリゾート＆スパ - AQ / ASQ

Phuket
7.8

987レビューによる評価
更新日 February 14, 2022
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合計AQホテルの部屋 333 ベッドルーム
パートナー病院 Bangkok Hospital Siriroj

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にプーケットグレースランドリゾート＆スパ 直接連絡し、 プーケットグレースランドリゾート＆スパが直接支払いを回収します。

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パトンビーチでの私たちのトップピックの1つ。プーケットグレースランドリゾートアンドスパは、アンダマン海を見下ろすパトンビーチ沿いにあります。 2つの屋外プールと4つの飲食店があり、スパとボーリング場もあります。

プーケットグレースランドの客室は、木製の床とモダンなタイ風の装飾が施されています。各客室にはテレビ、ミニバー付き冷蔵庫、紅茶/コーヒーメーカーが備わっています。専用バスルームにはバスタブとシャワーが付いています。

滞在中は屋外スパプールで泳いだり、ジムでトレーニングを楽しめます。ツアーデスクは旅行のニーズに応え、図書館は静かな読書に最適です。サービスには、レンタカー、ランドリー、荷物預かりが含まれます。

ビュッフェ式朝食を毎日提供しています。タイ料理と各国料理を提供するBuaLuangレストランとParakangCoffeeShopで終日食事を楽しめます。プールバーとロビーラウンジではドリンクを楽しめます。

プーケットグレースランドリゾートアンドスパはプーケット国際空港から車で40分です。

アメニティ/機能

  • 滞在中の3回のCOVID-19リアルタイムRT-PCR技術スクリーニングテスト
  • 24時間介護サービス
  • COVID-19の検査で陽性の場合の入院
  • プーケット国際空港からリゾートへの空港送迎サービス
  • メニューからさまざまな選択肢があるフルボードの食事
  • ルームサービスから注文できる追加の食事
  • 部屋の掃除サービス
  • 無料の高速インターネットWIFi
  • 国内外のさまざまなチャンネルを備えたデジタルテレビメインプールとホテルの芝生のリラックスエリア
  • 毎日の温度チェック用の個別温度計
  • 2つのスクリーニングテストに合格した公式のCOVID-19フリー証明書アーター
  • リゾートからの24時間の支援と病院からの専門看護師
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