ピピホリデーリゾート - Krabi Sandbox Hotel

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults 1キングガーデンバンガロー禁煙 37 m² ฿44,128 - 7 Day Sandbox ฿36,775 - 5 Day Test & Go ฿28,300 - 4 Day Test & Go ฿19,750 - 2 Day Test & Go ฿15,475 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK

ピピホリデーリゾートは、アンダマン海に隣接する白い砂浜にあります。リゾートには、2つの美しいプール、フィットネスルーム、スキューバスクールインターナショナルダイブセンターがあります。太陽の下でのんびりとした午後は、大きな専用バルコニーのラウンジャーで過ごすことができます。ピピホリデーリゾートの客室は、クラシックな木製家具と薄型テレビの快適さを提供しています。 リラックスできるマッサージを楽しんだり、シュノーケリングや釣りなどのウォーターアクティビティを楽しめます。周辺の島々への小旅行はツアーデスクで手配でき、お土産はブティックで購入できます。キッズクラブもご利用いただけます。 ピピホリデーリゾートでは、クラビのクロンジラード埠頭とプーケットのラサダ埠頭からスピードボートでリゾートへの送迎を手配できます。 Ai Rom Prao Restaurantは、伝統的なタイの装飾とクラシックなタイ音楽の柔らかなメロディーが相まって、Tai RomPraoでのディナーと朝食に居心地の良い居心地の良い雰囲気を作り出しています。食べ放題のビュッフェ式朝食とディナービュッフェを提供し、毎晩異なる料理を提供するこの広々としたレストランと隣接する屋外テラスは、家族や大人数のグループに最適です。アラカルトオプションもご利用いただけます。 この楽しいビーチフロントの会場で食事をしながら、足元の柔らかい砂を感じることができるチャバーレストラン。緑豊かな木の天蓋に覆われたこの活気ある海辺のレストランは、ランチとディナーに営業しており、パスタ、ピザ、グリルしたメインなど、タイ料理と各国料理をお選びいただけます。ディナーは、お好みで調理できる氷のベッドの上でシーフードの配列を備えた豪華な出来事です 地平線と広大なアンダマン海の180度の景色を望むプールサイドの目的地であるサンセットレストランで、ピピ島で最高の夕日を眺めましょう。このエレガントな装飾が施された会場では、朝食、ランチ、ディナーにさまざまな豪華な各国料理を提供しています。 Mong Tha Lay Barは、太陽の下で長い一日を過ごした後にくつろぐのに最適な場所です。さわやかなフルーツジュースやスムージーで喉の渇きを癒したり、冷たいビールでリラックスしたり、特製カクテルを飲みながら日陰でくつろいだりできます。終日営業のこのさわやかなオープンエアのバーでは、バンドの生演奏や特別なイベントを開催しています。 サンセットバーで毎晩お祝いをしながら、ピピ島の代表的な夕日をお楽しみください。海に沈む太陽に乾杯し、燃えるような紫と赤で空を描きます。特別に作成されたサンダウナーカクテルを飲みながら、バーやプールサイドの快適なビーンバッグでハッピーアワーをお楽しみください。

