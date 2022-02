피피 홀리데이 리조트 - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 피피 홀리데이 리조트 우선 순위 정 방식으로, 그리고 피피 홀리데이 리조트 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

1 킹 가든 방갈로 (금연) 37 m² ฿44,128 - 7 Day Sandbox ฿36,775 - 5 Day Test & Go ฿28,300 - 4 Day Test & Go ฿19,750 - 2 Day Test & Go ฿15,475 - 1st Day Test & Go

Phi Phi Holiday Resort는 안다만 해와 접한 백사장에 자리 잡고 있습니다. 리조트에는 조경된 수영장 2개, 피트니스실 및 Scuba Schools International Dive Centre가 있습니다. 태양 아래서 나른한 오후는 대형 전용 발코니의 라운저에서 보낼 수 있습니다. Phi Phi Holiday Resort의 객실은 고전적인 목재 가구와 평면 TV를 갖추고 있습니다. 편안한 마사지를 받거나 스노클링, 낚시와 같은 수상 활동을 즐겨 보십시오. 투어 데스크에서 주변 섬 여행을 예약하실 수 있으며, 부티크에서 기념품을 구입하실 수 있습니다. 키즈 클럽도 이용 가능합니다. Phi Phi Holiday Resort는 크라비의 클롱 질라드 부두와 푸켓의 라사다 부두에서 쾌속정으로 리조트 교통편을 마련해드립니다. Ai Rom Prao 레스토랑은 전통적인 태국 장식으로 클래식 태국 음악의 부드러운 멜로디와 결합되어 Tai Rom Prao의 저녁 식사와 아침 식사에 아늑하고 매력적인 분위기를 선사합니다. 뷔페식 조식과 석식 뷔페를 제공하고 매일 밤 다른 요리를 선보이는 이 넓은 레스토랑과 인접한 야외 테라스는 가족 및 대규모 그룹에 적합합니다. 일품요리도 가능합니다. 이 유쾌한 해변가 장소에서 식사를 하며 발 아래 부드러운 모래를 느낄 수 있는 차 바 레스토랑. 잎이 무성한 나무 그늘이 드리워진 이 활기찬 해변 레스토랑은 점심과 저녁 식사 시간에 영업하며 파스타, 피자, 그릴 메인 그릴을 포함한 태국 및 세계 각국의 요리를 제공합니다. 저녁 식사는 원하는대로 요리 할 수있는 얼음 침대에 다양한 해산물을 제공하는 호화로운 행사입니다. 수평선과 광대한 안다만 해의 180도 전망을 제공하는 풀사이드 목적지인 Sunset Restaurant에서 피피 섬의 최고의 일몰을 감상하세요. 우아하게 장식된 이 장소는 아침, 점심, 저녁 식사로 다양하고 호화로운 세계 각국의 별미를 제공합니다. Mong Tha Lay Bar는 태양 아래에서 긴 하루를 보낸 후 긴장을 풀기에 완벽한 장소입니다. 상쾌한 과일 주스와 스무디로 갈증을 풀고, 시원한 맥주와 함께 휴식을 취하거나, 시그니처 칵테일을 한 모금 마시며 그늘에서 지내십시오. 하루 종일 영업하는 이 상쾌한 야외 바에서는 라이브 밴드 공연과 특별 이벤트가 있습니다. 선셋 바(Sunset Bar)에서 매일 밤 열리는 축하 행사와 함께 피피섬의 대표적인 일몰을 즐겨보세요. 태양이 바다에 잠길 때 축배를 들어 하늘을 타오르는 보라색과 빨간색으로 칠하십시오. 바에서 행복한 시간을 보내거나 수영장 옆에 있는 편안한 빈백에 앉아 특별히 만든 선다우너 칵테일을 마시며 여유로운 시간을 보내십시오.

