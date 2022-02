พีพี ฮอลิเดย์ รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

พีพี ฮอลิเดย์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดทรายสีขาวที่ติดกับทะเลอันดามัน รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำภูมิทัศน์ 2 สระ ห้องออกกำลังกาย และ Scuba Schools International Dive Centre ท่านสามารถใช้เวลาว่างช่วงบ่ายใต้แสงแดดบนเก้าอี้เอนหลังที่ระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ ห้องพักที่ Phi Phi Holiday Resort มอบความสะดวกสบายด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้คลาสสิกและทีวีจอแบน ผู้เข้าพักจะเพลินกับการนวดผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมทางน้ำ เช่น ดำน้ำตื้นและตกปลา โต๊ะบริการทัวร์สามารถจัดทัศนาจรไปยังเกาะต่างๆ โดยรอบ ในขณะที่สามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ร้านบูติก นอกจากนี้ยังมีสโมสรสำหรับเด็ก พีพีฮอลิเดย์รีสอร์ทสามารถจัดบริการรับส่งรีสอร์ทโดยเรือเร็วจากท่าเรือคลองจิหลาดในจังหวัดกระบี่และท่าเรือรัษฎาในจังหวัดภูเก็ต ร้านอาหารไอร่มพร้าวเป็นการตกแต่งแบบไทยดั้งเดิมควบคู่ไปกับท่วงทำนองเพลงไทยคลาสสิกที่นุ่มนวล สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าดึงดูดใจสำหรับอาหารค่ำและอาหารเช้าที่ใต้ร่มพร้าว ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและอาหารค่ำแบบทานได้ไม่อั้น และอาหารที่แตกต่างกันทุกคืน ห้องอาหารกว้างขวางและระเบียงเปิดโล่งที่อยู่ติดกันเหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งให้เลือกอีกด้วย ร้านอาหาร Cha Bah เมื่อคุณสัมผัสได้ถึงทรายนุ่ม ๆ ภายใต้เท้าของคุณในขณะที่คุณรับประทานอาหารที่สถานที่ริมชายหาดที่น่ารื่นรมย์แห่งนี้ ร้านอาหารริมทะเลที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ร่มรื่น เปิดให้บริการสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ และให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติหลากหลายรายการ เช่น พาสต้า พิซซ่า และอาหารจานหลัก อาหารค่ำเป็นมื้ออร่อยที่เสิร์ฟอาหารทะเลบนเตียงน้ำแข็ง ซึ่งสามารถปรุงได้ตามใจชอบ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดบนเกาะพีพีที่ร้านอาหารซันเซ็ท จุดหมายริมสระน้ำที่มองเห็นเส้นขอบฟ้า 180 องศาและทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่ สถานที่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราแห่งนี้ให้บริการอาหารนานาชาติเลิศรสมากมายสำหรับมื้อเช้า กลางวันและเย็น Mong Tha Lay Bar เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหลังจากวันที่ยาวนานภายใต้แสงแดด ดับกระหายด้วยน้ำผลไม้และสมูทตี้แสนสดชื่น ผ่อนคลายกับเบียร์เย็นฉ่ำหรืออยู่ในที่ร่มในขณะที่คุณจิบค็อกเทลซิกเนเจอร์ บาร์แบบเปิดโล่งโปร่งสบายที่เปิดตลอดทั้งวันนี้มีการแสดงวงดนตรีสดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกดินอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพีพีด้วยการเฉลิมฉลองยามค่ำคืนที่ซันเซ็ทบาร์ ยกขนมปังให้ดวงอาทิตย์ในขณะที่จุ่มลงไปในทะเล ทาสีท้องฟ้าด้วยสีม่วงและสีแดงที่ลุกโชติช่วง ผ่อนคลายชั่วโมงแห่งความสุขที่บาร์หรือบนบีนแบ็กแสนสบายริมสระน้ำขณะจิบค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกดินที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ

