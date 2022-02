Village de Buri Rasa Samui - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Ce complexe romantique en bord de mer incarne le design et l'hospitalité thaïlandaises classiques. Buri Rasa Village Samui se trouve sur la plus blanche des plages se fondant dans la brillante mer d'Andaman avec toutes les commodités attendues, des chambres immenses, des vues sur la plage et un service exceptionnel. Asseyez-vous au bord de la piscine scintillante, détendez-vous au spa ou bronzez sur la plage, mais quoi que vous fassiez, ne manquez pas la cuisine thaïlandaise classique servie dans des huttes surélevées sur la plage sous les étoiles. La véritable expérience thaïlandaise attend votre prochain voyage lors de votre séjour ici. Entrez simplement vos dates de voyage sur notre formulaire en ligne sécurisé, cliquez et profitez de votre escapade au Buri Rasa Village Samui.

