Buri Rasa Village Самуи - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Thailand Pass

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

Этот романтический пляжный курорт олицетворяет классический тайский дизайн и гостеприимство. Buri Rasa Village Samui расположен на самом белом из пляжей, плавящихся в сияющем Андаманском море, со всеми ожидаемыми удобствами, огромными номерами, видами на пляж и отличным сервисом. Посидите у мерцающего бассейна, расслабьтесь в спа-салоне или позагорайте на пляже, но что бы вы ни делали, не пропустите классические тайские блюда, которые подают в приподнятых хижинах на пляже под звездами. Настоящие тайские впечатления ждут вас в следующей поездке, остановившись здесь. Просто введите даты своей поездки в нашу безопасную онлайн-форму, нажмите и наслаждайтесь отдыхом в Buri Rasa Village Samui.

