Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Fair House Villas et Spa Samui de manière prioritaire, et Fair House Villas et Spa Samui percevra directement le paiement de votre part.

Situé en privé parmi les cocoteraies sur la plage de Mae Nam, Fair House Villas and Spa Samui SHA Certified et SHA+ Certified est l'endroit idéal pour passer vos vacances spéciales et profiter de la beauté du paradis. Dans les jardins tropicaux luxuriants et les plantations de noix de coco, vous trouverez des bungalows aérés et spacieux de style sud thaïlandais qui ont été soigneusement construits pour s'harmoniser avec leur environnement naturel. De là, vous pourrez facilement rejoindre le village de pêcheurs et les ferries à grande vitesse de Lomprayah. Les amateurs de golf ont le Santiburi Golf Resort situé à 30 minutes à pied. Des vues incroyables peuvent être observées depuis le restaurant et la piscine sur place, ainsi que depuis la plage privée de l'hôtel. Pendant votre séjour, profitez des plaisirs du spa, des massages et des installations pour barbecue. Se déplacer facilement grâce aux services de location de voitures et de navettes disponibles. Des visites peuvent être organisées à la réception ouverte 24h/24, et le centre d'affaires et les salles de réunion peuvent être utilisés pour accueillir des événements privés ou d'entreprise.

