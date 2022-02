Buri Rasa Dorf Samui - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dieses romantische Strandresort verkörpert klassisches thailändisches Design und Gastfreundschaft. Buri Rasa Village Samui liegt an einem der weißesten Strände, die in die leuchtende Andamanensee verschmelzen, mit allen erwarteten Annehmlichkeiten, riesigen Zimmern, Blick auf den Strand und hervorragendem Service. Sitzen Sie am schimmernden Pool, entspannen Sie im Spa oder sonnen Sie sich am Strand, aber was auch immer Sie tun, verpassen Sie nicht das klassische thailändische Essen, das in erhöhten Hütten am Strand unter den Sternen serviert wird. Das wahre thailändische Erlebnis erwartet Sie bei Ihrem nächsten Aufenthalt hier. Geben Sie einfach Ihre Reisedaten in unser sicheres Online-Formular ein, klicken Sie darauf und genießen Sie Ihren Urlaub im Buri Rasa Village Samui.

