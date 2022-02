Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Amarin Samui de manière prioritaire, et Hôtel Amarin Samui percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy Full refund with at least 5 days notification prior to arrival date.

L'Amarin Samui Hotel est le genre d'endroit où vous vous sentirez bien longtemps après votre retour à la maison. C'est parce que l'hôtel Amarin Samui a utilisé la technologie pour protéger l'environnement et conserver l'énergie. En ce qui concerne l'expérience de séjourner à l'hôtel Amarin Samui, il est un peu éloigné de la vie nocturne de Chaweng, mais un service de navette est disponible et la plage de Maenam et le seul parcours de golf de l'île sont littéralement à quelques minutes. Les équipements standard des 46 chambres incluent l'accès Internet Wi-Fi et des lecteurs DVD/VCD. Faire une réservation à Amarin Samui Hotel est facile avec notre formulaire en ligne sécurisé. Entrez simplement vos dates et cliquez.

Commodités / caractéristiques Hotel Features

* Lobby

* Restaurant

* Roof top swimming pool

* Laundry service

* Bar

* Fitness

Room Amenities

* Essential toiletries, bath gel, shampoo, conditioners, cotton wools, soap

* Premium linen - incl. 500 thread count bed sheets, duvet and extra pillows

* Towels - body, hand, facial

* Air condition - individually controlled (regularly serviced, cleaned and sanitized)

* USB ports built-in so you can charge your mobile phones with no adaptor needed

* Working table

* 2 complimentary bottles of drinking water replenished daily

* Tea and coffee making facilities (supplies of tea bags, coffees replenished daily)

* Smart TV

* High speed fibre optic internet on wifi connectivity both in-room and public area

Optional Services

* Scooter rental (for your own leisure of going around and explore koh samui)

* Tour programmes - book some great activities, incl. nearby islands

