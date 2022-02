LIV Hotel Phuket Patong Beachfront - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das LIV Hotel Phuket Patong Beachfront liegt in der schönen Gegend von Patong und genießt eine dominierende Position im Nachtleben, den Stränden und Restaurants von Phuket. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es wird alles unternommen, damit sich die Gäste wohl fühlen. Zu diesem Zweck bietet die Unterkunft die besten Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Das Anwesen bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Zimmerservice, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Parkplatz. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Zu den Freizeiteinrichtungen der Unterkunft gehört ein Außenpool. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen trifft das LIV Hotel Phuket Patong Beachfront in vielerlei Hinsicht genau das Richtige.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels