LIV Hotel Phuket Patong aan het strand - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het LIV Hotel Phuket Patong Beachfront, gelegen in de mooie omgeving van Patong, geniet een leidende positie in het nachtleven, stranden, restaurants centrum van Phuket. Vanaf hier kunnen gasten genieten van alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt de accommodatie gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Er wordt alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt de accommodatie de beste diensten en voorzieningen. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief gratis wifi in alle kamers, 24 uur roomservice, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, parkeerplaats. Alle gastenverblijven beschikken over doordachte voorzieningen om een ongeëvenaard gevoel van comfort te garanderen. Recreatieve faciliteiten die beschikbaar zijn bij de accommodatie zijn onder andere een buitenzwembad. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is LIV Hotel Phuket Patong Beachfront op vele manieren een schot in de roos.

