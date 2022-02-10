LIV Hotel Phuket Patong Beachfront 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

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Отель LIV Phuket Patong Beachfront расположен в прекрасном районе Патонга, в центре ночных клубов, пляжей и ресторанов Пхукета. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Удобства для отдыха включают открытый бассейн. LIV Hotel Phuket Patong Beachfront идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.