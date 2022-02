ลิฟ โฮเทล ภูเก็ต ป่าตอง บีชฟรอนต์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ลีฟ โฮเทล ภูเก็ต ป่าตอง บีชฟรอนต์ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในป่าตอง จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แขกรู้สึกสบาย ในการทำเช่นนั้น ที่พักให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึง ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ที่จอดรถ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ ณ ที่พัก ได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ลีฟ โฮเทล ภูเก็ต ป่าตอง บีชฟรอนท์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก ด้วยทำเลที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง