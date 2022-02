ซาเซ็น บูติค รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ซาเซ็น บูติค รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในบ่อผุดของสมุย ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 1. กม. อีกทั้งยังอยู่ใกล้ เดอะ วาร์ฟ สมุย คอมมูนิตี้มอลล์, สนามชนควาย, สมุยโกคาร์ท อีกด้วย ซาเซ็น บูทิก รีสอร์ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, บริการแท็กซี่ การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของซาเซ็น บูติค รีสอร์ท โทรทัศน์จอแบน, กระจก, รองเท้าแตะสำหรับในห้อง, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น เรือแคนู สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา บริการนวด เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง ซาเซ็น บูติค รีสอร์ท เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสมุย โดยให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง