Zazen Boutique Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Het Zazen Boutique Resort is ideaal voor plezier en ontspanning en ligt in de wijk Bo Phut van Samui. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 1. km afstand. 'Sightseeing' opties en lokale attracties hoeft men niet ver te zoeken, aangezien de accommodatie in de buurt van The Wharf Samui Community Mall, Buffalo Fighting Stadium, Samui Go-kart ligt. Bij Zazen Boutique Resort zorgen de uitstekende service en superieure faciliteiten voor een onvergetelijk verblijf. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel, taxiservice. De sfeer van Zazen Boutique Resort is terug te vinden in elke kamer. plasma tv, spiegel, pantoffels, draadloos internet, draadloos internet (gratis) zijn slechts enkele van de faciliteiten die u ter beschikking staan. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief kano, golfbaan (binnen 3 km), zwembad (buiten), bubbelbad, massage, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Zazen Boutique Resort is een slimme keuze voor reizigers naar Samui en biedt elke keer weer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

