Дзадзен Бутик Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Zazen Boutique Resort расположен в районе Бопхут острова Самуи, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Волнение центра города находится всего в 1 км от отеля. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от торгового центра Wharf Samui Community, стадиона Buffalo Fighting и картинг Самуи. В Zazen Boutique Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, услуги такси. Атмосфера курортного бутик-отеля Zazen отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, зеркало, тапочки, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный) - это лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе каноэ, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, спа, массаж, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Zazen Boutique Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

