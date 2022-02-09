Дзадзен Бутик Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Zazen Boutique Resort расположен в районе Бопхут острова Самуи, что делает его идеальным местом для отдыха и развлечений. Волнение центра города находится всего в 1 км от отеля. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от торгового центра Wharf Samui Community, стадиона Buffalo Fighting и картинг Самуи. В Zazen Boutique Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, услуги такси. Атмосфера курортного бутик-отеля Zazen отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, зеркало, тапочки, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный) - это лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе каноэ, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, спа, массаж, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Zazen Boutique Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.