เมืองสมุยสปารีสอร์ทตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะสมุย บนหาดทรายสีขาวของหาดเฉวง ที่พักอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุยเพียง 3 กิโลเมตรหรือ 10 นาทีโดยรถยนต์ และห่างจากตัวเมืองหน้าทอนและท่าเรือข้ามฟาก 25 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีเสียงดังที่สุด แต่ไม่ไกลจนคุณไม่สามารถทำอะไรได้อย่างง่ายดาย แขกไม่สามารถตำหนิรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยอาหารชั้นยอด ยิม และอยู่ใกล้กับชายหาดบางส่วนที่ดีกว่าในพื้นที่ การตกแต่งที่น่าประทับใจแบบไทยใต้และพนักงานที่คอยช่วยเหลือทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าพอใจ สำหรับการสำรองห้องพักที่เมืองสมุยสปารีสอร์ท โปรดเลือกวันที่คุณจะเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ One Restaurant and one bar on the beach

Free internet WIFI thoughout the hotel

Custermer Service

Welcome drink on arrival

Wake up call service

One outdoor swimming pool

Individually controlled air - conditions

Wide screen LCD-TV, satellite channel

Sofa in guest room

Mini Fridge and mini bar

Coffee and tea making facilities

Whirpool Jacuzzi

Safety deposit box

Hairdryer

Bathrobes

Slipppers

Towel

Bathrooms amenitues

