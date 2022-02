อิมเพียน่า รีสอร์ท เฉวงน้อย เกาะสมุย - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

อิมเพียน่า รีสอร์ท เฉวงน้อย เกาะสมุย เป็นรีสอร์ทบนเกาะเขตร้อนอันงดงามสำหรับครอบครัวที่มีหาดทรายสีขาว กีฬา สปา และร้านอาหาร ห่างจากแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงของเฉวงเพียง 5 กิโลเมตร เป็นรีสอร์ทสไตล์ไทยร่วมสมัยที่เงียบสงบ ซึ่งคุณสามารถพักผ่อน ช้อปปิ้งในเมือง หรือเยี่ยมชมพระใหญ่ หน้าเมือง และน้ำตกหินลาด อิมเพียน่า รีสอร์ท เฉวงน้อย เกาะสมุย มีสระว่ายน้ำน้ำจืดและน้ำเค็ม หาดทรายเป็นประกาย กีฬาทางน้ำ สนามเทนนิส และสปา บีชบาร์และร้านอาหารสองแห่งที่เสิร์ฟอาหารไทยจะทำให้ต่อมรับรสของคุณเต้น และการเดินทางไปสปาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ใช้สำหรับการบำบัดและการนวด อิมเพียน่า รีสอร์ท เฉวงน้อย เกาะสมุย ตั้งอยู่ในทำเลที่สมบูรณ์แบบ ใกล้กับใจกลางเมือง แต่ไกลเพียงพอสำหรับการนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืน

