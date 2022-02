Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

L'Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui est une île tropicale idyllique pour la famille avec des plages de sable blanc, des sports, un spa et des restaurants. À cinq kilomètres des boutiques et des divertissements de Chaweng se trouve ce complexe calme et contemporain de style thaïlandais où vous pourrez vous détendre, faire du shopping en ville ou visiter Big Buddha, Na Muang et les cascades de Hin Lat. L'Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui propose des piscines d'eau douce et d'eau salée, des plages de sable scintillant, des sports nautiques, des courts de tennis et un spa. Le Beach Bar et deux restaurants servant des préparations thaïlandaises feront danser vos papilles. Et un voyage au spa est un must absolu avec des ingrédients naturels utilisés pour les soins et les massages. L'Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui est idéalement situé, assez proche du centre, mais assez loin pour une nuit de sommeil relaxante.

