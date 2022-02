Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แคปิตัล โอ 1111 อนันดา ลันตา รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แคปิตัล โอ 1111 อนันดา ลันตา รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Capital O 1111 Ananda Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของหาดคลองดาวและหาดพระแอะลอง บนพื้นที่แปดเอเคอร์บนถนนเลียบชายหาด มีห้องพัก 48 ห้อง แต่ละห้องมีระเบียงส่วนตัวและตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยการตกแต่งแบบร่วมสมัยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่แขก ห่างจากที่พักเพียงไม่กี่ก้าว เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงของเกาะลันตา ด้วยทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย พนักงานที่ทุ่มเท และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง Capital O 1111 Ananda Lanta Resort (SHA Plus+) เป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทางมาช้านานแล้ว กรุณาระบุวันเข้าพักที่คุณต้องการและส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ Capital O 1111 Ananda Lanta Resort (SHA Plus+)

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก แคปิตัล โอ 1111 อนันดา ลันตา รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ แคปิตัล โอ 1111 อนันดา ลันตา รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด