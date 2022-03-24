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Если вы ищете отель с удобным расположением на Самуи, то вам больше понравится Angthong Villa. Всего в 3 км от этого 5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Angthong Villa также предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Атмосфера виллы Angthong отражается в каждом номере. частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, балкон / терраса, плотные шторы - это лишь некоторые из удобств, которые можно найти на всей территории отеля. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в отеле Angthong Villa.