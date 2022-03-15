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シノインペリアルプーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2

1662レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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シノインペリアルプーケットホテル（SHA Plus +）は、プーケット市内の観光、レストラン、ショッピングエリアに位置し、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部までわずか1km以内で、空港まで50分以内でアクセスできます。訪問者は、プーケットCATオフィス、タボン博物館、ババプーケット博物館など、市内の人気アトラクションを楽しむことができます。シノインペリアルプーケットホテル（SHA Plus +）には、プーケットでの滞在を充実させるための多くの施設もあります。全室無料Wi-Fi、コンビニエンスストア、FAX、土産物店など、幅広いサービスをご用意しております。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。その上、それはあなたがあなたの滞在中にすることがたくさんあることを確実にするために様々なレクリエーションの提供を主催します。訪問の目的が何であれ、シノインペリアルプーケットホテル（SHA Plus +）はプーケットでの滞在に最適です。

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住所/地図

51 Phuket Rd., Taladyai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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