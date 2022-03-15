Отель Sino Imperial Phuket - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Sino Imperial Phuket (SHA Plus +) удобно расположен рядом с достопримечательностями, ресторанами и торговыми центрами города Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Центр города находится менее чем в километре, а до аэропорта можно добраться за 50 минут. Гости могут насладиться путешествием по основным достопримечательностям города: Офис CAT на Пхукете, Музей Таворн и Музей Баба Пхукет. Sino Imperial Phuket Hotel (SHA Plus +) также предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Он предлагает широкий спектр услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, мини-маркет, факс и сувенирный магазин. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, здесь проводятся различные развлекательные мероприятия, чтобы вам было чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Sino Imperial Phuket Hotel (SHA Plus +) - отличный выбор для вашего пребывания на Пхукете.